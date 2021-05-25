طالباني يهنئ بذكرى تأسيس منظمة حرية شباب كوردستان

2021/05/25 | 19:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني برقية تهنئة الى سكرتير وسكرتارية واعضاء منظمة حرية شباب كوردستان، بمناسبة 22 عاما على تاسيسها.

فيما ياتي نص التهنئة:

في الذكرى 22 عاما على تاسيس منظمة حرية شباب كوردستان، اتوجه باحر التهاني الى سكرتير وسكرتارية واعضاء المنظمة، متمنيا لهم الاستمرارية.

اثبتت المنظمة في السابق بانها منظمة محل امل وتمكنت من ان تصبح مصدرا لطاقات الشباب، اتمنى ان تجعلوا من العام الجديد لمنظمتكم مجالا لتقديم خدمات اكثر للشباب بالمشاريع والبرامج الجديدة في المجالات المختلفة.



اعملوا لايجاد الابداعات والامكانات وتوجيهها لخدمة كوردستان.

في هذه الذكرى نريد ان تخوض المنظمة بحماس جديد ميدان الدفاع عن حقوق وحرية الشباب والاستفادة اكثر من المصادر الانسانية لشباب كوردستان.

وعليكم ان تاخذوا بالحسبان بانه مع تغيرات العصر يزداد واجبكم وتزداد مسؤولياتكم وعليكم الاعداد لذلك، لان المستقبل المزدهر لاقليم كوردستان بانتظاركم.

PUKmedia

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