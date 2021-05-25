12 عرضاً مسرحياً بمهرجان مونودراما العراق

2021/05/25 | 19:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينطلق مهرجان مونودراما العراق “يوسف العاني” يوم 6 يونيو، بمشاركة 12 عرضا مسرحياً يجمع الفرق المسرحية الأهلية في أكبر مهرجان للمونودراما برعاية وزير الثقافة والسياحة والاثار بالعراق ودائرة السينما والمسرح ونقيب الفنانين العراقيين جبار جودي.

وخلال الافتتاح سيعرض العرض المسرحي ” اللعبة ” للمخرج صبحي الخزعلي لفرقة مسرح اليوم، وبطولة قاسم رعد، وفي نفس اليوم يعرض أيضا ” الهروب من الهاوية ” للمخرج عبد الله محمد وتأليف عبد الله الركابي وبطولة حسين زنكنة .

دورة هذا العام تحمل اسم الفنان العراقي الكبير الراحل سامي عبد الحميد وهو الأب الروحي للمسرح العراقي فهو كاتب وممثل ومخرج وكان أستاذا متمرسا في العلوم المسرحية بكلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد ولُقب أيضا بعميد المسرح العراقي، ورحل يوم 29 سبتمبر عام 2019 بعد أن حصل من قبل على جوائز وأوسمة منها : جائزة التتويج من مهرجان قرطاج، ووسام الثقافة التونسي من رئيس جمهورية تونس، وجائزة الإبداع من وزارة الثقافة والإعلام العراقية، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان بغداد للمسرح العربي الأول، وجائزة التجريب من مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة.

PUKmedia/ متابعة

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