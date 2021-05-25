مباحثات عراقية إيرانية حول تعزيز التبادل التجاري وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص

2021/05/25 | 19:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: طالب اتحاد الغرف التجارية العراقي السلطات الإيرانية بإنهاء احتكار تفويج القوافل السياحية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في القطاع.وذكر اتحاد الغرف التجارية العراقية، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أنه بحث مع وفد إيراني، عدة ملفات على رأسها …

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