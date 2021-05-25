برلماني لاتيفي يقترح احتجاز لاعبي منتخب بيلاروس للهوكي كرهائن

2021/05/25 | 19:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اقترح النائب في البرلمان اللاتفي، أيغارس بيكشي، احتجاز أفراد منتخب بيلاروس لهوكي الجليد كرهائن على خلفية حادث هبوط طائرة “رايان إير” في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وفي تدوينة على صفحته في “فيسبوك” علق النائب على قيام السلطات البيلاروسية باعتقال الناشط المعارض، رومان بروتاسيفينش، في مطار مينسك بعد تنفيذ طائرته هبوطا طارئا هناك إثر ورود إشعار من إدارة المطار حول وجود تهديد إرهابي على متن الطائرة.

وقال بيكشي في تدوينته إن ما وصفه بـ “اختطاف الطائرة” من قبل السلطات البيلاروسية جاء تعبيرا عن استهتارها بحقوق الإنسان ومظهرا لـ “القوة المطلقة والفظة”.

وتابع السياسي أنه لا يرى جدوى في فرض عقوبات ضد مينسك بسبب قمع سلطات بيلاروس لاحتجاجات أنصار المعارضة، مقترحا احتجاز أعضاء منتخب بيلاروس لهوكي الجليد باعتباره فريقا مفضلا لدى “الإرهابي”، في إشارة إلى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأوضح النائب اللاتفي أنه سيكون بإمكان السلطات اللاتفية في تلك الحالة إجراء تبادل بين أفراد المنتخب ونشطاء معارضين بيلاروسيين مسجونين في بلادهم.

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