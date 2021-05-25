ساحة التحرير الان .. إطلاق رصاص حي وتداول مشاهد قاسية للضحايا

2021/05/25 | 19:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تؤكد المصادر الرسمية حتى الآن نبأ

مقتل متظاهر في أحداث اقتحام ساحة

التحرير على يد قوات مكافحة الشغب،

فيما فتحت القوات الامنية النيران

بنادقها بشكل غزير.

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