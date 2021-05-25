محتجون يغلقون 'جسر النصر' وسط الناصرية (صور)

2021/05/25 | 19:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اغلق العشرات من المحتجين، مساء اليوم الثلاثاء، جسر النصر وسط مدينة الناصرية.

وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من المحتجين اغلقوا قبل قليل جسر النصر للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين وملاحقتهم قضائيا".

وأدناه صور لاغلاق الجسر..

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