حقوق الانسان تعلن حصيلة الضحايا والجرحى في تظاهرات ساحة التحرير

2021/05/25 | 19:45 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الثلاثاء، عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى في احداث ساحة التحرير بالعاصمة بغداد.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (25 ايار 2021)، ان قتيل واحد سقط اثناء التظاهرات وعدد من الجرحى اثر الاشتباكات مع القوات الامنية."

واشار الى "حرق بعض اليات القوات الامنية في ساحة التحرير."

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