نائب يكشف تفاصيل خطيرة مع بدء نقل عوائل داعش إلى العراق (فيديو)

2021/05/25 | 19:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، شيروان الدوبرداني، الثلاثاء، انطلاق عملية نقل عوائل عناصر داعش من مخيم الهول في الحسكة السورية إلى مخيم جدعة 1 في ناحية الكيارة بمحافظة الانبار.

وقال الدوبرداني، في تصريح لـNRT اليوم، (25 ايار 2021)، انه "انطلقت بعد ظهر اليوم 11 حافلة تابعة إلى وزارة الهجرة والمهجرين أو وزارة النقل العراقية من مخيم الهول في الحسكة السورية إلى مخيم جدعة 1 في ناحية الكيارة بمحافظة الانبار".

وأضاف، ان "قيادة عمليات نينوى اتخذت اجراءات امنية لحماية الحافلات التي تنقل الوجبة الاولى من عوائل عناصر داعش إلى مخيم الجدعة، بعد موافقة الحكومة المركزية على نقل 500 عائلة إلى مخيمات جنوب الموصل".

واوضح ان "ما موجود حاليا في مخيم الهول من العراقيين 30 الف وهم من محافظات مختلفة، ويشكلون حوالي 48% من السكان الموجودين في المخيم، واغلبهم من عوائل عناصر داعش، وبالتأكيد سيشكلون خطرا على المدينة بصورة خاصة حيث ان معظمهم لايزال رجالهم او اخوانهم مع التنظيم"، مؤكدا "عدم وجود تحرك نيابي لوقف العملية".

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