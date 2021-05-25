متظاهرو الناصرية يقطعون جسر النصر بالإطارات المشتعلة

2021/05/25 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الناصرية

أقدم متظاهرو مدينة الناصرية على قطع جسر النصر بالإطارات المشتعلة في خطوة لتصعيد الموقف.

وخرج المئات من أهالي مدينة الناصرية للتظاهر احتجاجا على تردي الواقع الخدمي ومطالبة الحكومة بالكشف عن قتلة الناشطين والمتظاهرين.

هذا وخرجت التظاهرات التنسيقية التشرينية بأماكن متعددة وسط العاصمة بغداد قادمين من عدة محافظات، حيث رفع الناشطون لافتات تطالب بالكشف عن قتلة الناشطين، عادين استيائهم من مماطلة الحكومة وعدم إيفائها بأي من وعودها السابقة، محذرين في الوقت ذاته من توسع الاحتجاجات في حال استمرار تجاهل تلك المطالب.

يذكر أن العاصمة بغداد و10 محافظات عراقية، تشهد تظاهرات بين فترة واخر منذ اب 2015 تنديداً بسوء الخدمات والفساد في المؤسسات الحكومية.

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