متظاهرو ذي قار يقطعون جسر النصر وسط مدينة الناصرية

2021/05/25 | 19:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واعقطع متظاهرون في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، جسر النصر وسط مدينة الناصرية.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عددا من المتظاهرين في ذي قار قطعوا جسر النصر وسط مدينة الناصرية، أمام حركة سير المركبات".وأضاف، أن "ذلك جاء تضامنا مع التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد".

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