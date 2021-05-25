بعد 'جسر النصر'.. محتجون يغلقون جسراً حيوياً في الناصرية (صور)

2021/05/25 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اغلق العشرات من المحتجين، مساء اليوم الثلاثاء، جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من المحتجين اغلقوا قبل قليل جسر الزيتون للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين وملاحقتهم قضائيا".

واشار المصدر الى ان "التصعيد الذي تشهده المحافظة هو امتدادٌ للاحتجاجات المركزية التي تجري في العاصمة بغداد".

واغلق العشرات من المحتجين، مساء اليوم الثلاثاء، جسر النصر وسط مدينة الناصرية.

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