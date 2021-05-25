2021/05/25 | 20:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 25 دقیقة

631 مشاهدة

اكد النائب عن كتلة الفتح البرلمانية مختار الموسوي، الثلاثاء، فشل النظام البرلماني في ادارة الدولة بالعراق، متمنيا عودة النظام الرئاسي عبر رجل وطني واحد يحب بلده.

وقال الموسوي في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (25 ايار 2021)، انه "اعتقد ان النظام البرلماني فشل في ادارة الدولة، حيث تسبب في عرقلة اعمار البلد واستيعاب الخريجين، مع استمرار الخلافات بين الحكومة والبرلمان".

واضاف، انه "منذ عام 2003 هناك خلاف بين الحكومة والبرلمان،" مبينا ان "كل طرف يريد اعلاء شأنه على حساب الطرف الاخر، وانا من النواب الذين يتمنون عودة النظام الرئاسي".

واوضح، ان "النظام الرئاسي افضل بكثير من النظام البرلماني الذي جربناه خلال السنوات الماضية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الفتح تتحدث لـNRT ​ عن عودة النظام الرئاسي بدل البرلماني) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الفتح تتحدث لـNRT ​ عن عودة النظام الرئاسي بدل البرلماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).