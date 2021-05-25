لا حل للصراع إلا بدولة علمانية أممية - سامى لبيب

2021/05/25 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب * خراب خراب .آلمني مشهد الدماء والخراب والدمار الذي حل بفلسطيني قطاع غزة ولكنى لم أندهش من تكرار مشهد هذه الحرب لأضيف أنها لن تكون الأخيرة فستتكرر المأساة دوماً وسنحزن ونندب ما يحل بالفلسطينيين دوماً طالما كان هناك حضور للمؤسسة اليمينية الدينية اليهودية وللقوي الإسلامية الحمساوية .دعونا نتذكر ما حل بالفلسطينين والأسرائيليين فى هذه الحرب :- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصي ......





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