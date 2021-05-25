بدائل الطاقة المتجددة،ومستقبل النفط - حازم كويي

2021/05/25 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي هناك أتجاهان كبيران في عصرنا،التزايد في عدد سكان العالم، مع قدرةالناس لتحمل المزيد من تكاليف الاستهلاك الغربي،حيث تُصنع السيارات بشكل أكبر واكثر من أي وقت مضى وتتم ديجيتالية العمل والحياة اليومية،وتتحرك التجارة بشكل أكثر سرعةً،وأزدياد متوسط حجم الشقق في المدن الكبرى مع تزايد أمدادات الطاقة،وكل هذه الوفرة المادية تتطلب كميات هائلة من المواد الخام،وطاقة جديدة،ومنها طاقة الرياح،لكن تفشي وباء كورونا،أ ......





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