الخدمات النيابية: توجه لإطلاق حزمة من الطرق الرابطة بين بغداد والمحافظات

2021/05/25 | 20:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع - نصار الحاجأكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الثلاثاء، وجود توجه لإطلاق حزمة من الطرق الرابطة بين بغداد والمحافظات.وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك لجنة مشتركة من الاعمار والاسكان والبلديات وهيأة الاستثمار من اجل اطلاق حزمة من الطرق الرابطة بين بغداد والمحافظات"، مشيرا الى أن "هذه الطرق تتمتع بمواصفات عالمية ومن الممكن أن تكون فرصا استثمارية منها شارع بسماية بغداد وبواقع 20 كم، والشارع الذي يربط اليوسفية مدينة الرشيد في منطقة اللج بواقع 14 كم، علاوة على طريق خاص بمنطقة النباعي يربط بغداد بالمقالع التي تخص مادة السبيس بواقع 18 كم".من جانب آخر كشف البخاتي، عن أن "مسألة بيع وتأجير الاراضي الحكومية واحالتها الى الاستثمار، تم استغلالها من قبل موظفين فاسدين، حيث تمت احالة بعض المشاريع بمبالغ زهيدة وايجارات رمزية وباتفاقيات مبطنة، لا ترتقي للطموح"، لافتا الى أن "هيأة الاستثمار أعادت النظر بالمشاريع خاصة وأن تنفيذها شوه مظهر العاصمة".وفيما يتعلق بواقع الخدمات في بغداد إشار البخاتي الى أن "أمانة بغداد تعهدت باصلاح جسر الامين خلال شهر ايار الحالي، إلا إنها تأخرت في التنفيذ وهو الان مفتوح امام المواطنين دون اجراء عمليات تأهيل عليه".وطالب البخاتي، " الامانة بالاهتمام بمنطقة الأمين وبغداد الجديدة فضلا عن منطقة الغدير وزيونة، كونها مناطق حيوية وبحاجة الى عمليات مكثفة لاكساء الشوارع فيها، لاسيما بعد مناشدة الاهالي وتقديم الشكاوى الى اللجنة بهذا الشأن".ودعا، الى "الاهتمام بمدخل بغداد الجديدة من محمد القاسم باتجاه المشتل وكذلك من المشتل باتجاه شارع 77 ، حيث إن تلك الشوارع لا توجد فيها خدمات انارة"، مبينا أن "دور اللجنة يكمن في رصد الاخطاء ومعالجتها من قبل الدوائر المعنية وليس استهدافا شخصيا".وتابع، "هنالك تنسيق عال بين الامانة والوحدات الادارية والبلديات المعنية للقيام بحملة كبرى لتأهيل مدينة الصدر إذ تم تخصيص الاموال لها".

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