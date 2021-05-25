قرار بشأن التعليم في السعودية.. تفاصيل عودة الطلبة لمدارس وجامعات المملكة

2021/05/25 | 20:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وزارة التعليم إنه بعد اتفاقها مع وزارة الصحة، أقرت خطة عودة التعليم والتي تتضمن أربع نقاط أساسية، لضمان استمرار العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات السلامة العامة في ظل جائحة كورونا.

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