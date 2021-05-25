احتجاجات 25 آيار: قوات الأمن تفتح النار على متظاهري ساحة التحرير

2021/05/25 | 20:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قتل متظاهر على الأقل وأصيب العشرات، الإثنين، إثر استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال شهود عيان لـ "الترا عراق"، 25 آيار/مايو، إنّ "قوات مكافحة الشغب وعناصر من أجهزة أخرى شنوا هجومًا مفاجئًا على المتظاهرين في ساحة التحرير باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز، مع معلومات عن تلقي أوامر صارمة بفض التظاهرة".

وأضاف، أنّ "الهجوم أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين على الأقل وإصابة أعداد كبيرة من المتظاهرين"، مبينًا أنّ "الضحايا نقلوا في عربات ودرجات نارية إلى مستشفى الشيخ زايد".

وأوضح، أنّ "المتظاهرين انسحبوا باتجاه ساحة الطيران وسريع محمد القاسم والشوارع الفرعية، لكن قوات الأمن استمرت بملاحقتهم".

وأظهرت مقاطع مصورة تعرض المتظاهرين لإطلاق نار كثيف، وأخرى توثق لحظة إخلاء شاب يبدو وكأنه فارق الحياة، فيما لم تتمكن "الترا عراق" من التحقق من مصادر مستقلة.

وقال أحد المتظاهرين في مداخلة على تطبيق "كلابهاوس"، إنّ "مسلحين في سيارات مدنية اقتحموا ساحة التحرير تحت أنظار قوى الأمن التي شارك ضباطها في إطلاق النار من أسلحتهم الشخصية".

من جانبه قال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في بيان، إنّ هناك "معلومات أولية عن مقتل متظاهر في ساحة التحرير".

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