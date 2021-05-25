2021/05/25 | 20:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأكاذيب شعر: كولاله نوري السيدةُ التائبةُ عن العشق تجمّع أكاذيبَ غرامِهم في صندوق تلفّه بقلبِها الثقيل وترميه في البحر ثمَّ تطبطبُ على المرآة.
*** مقعد مهجور عليه صورة باهتة لقلب وقَسَم كاذبُ (للموت معا).
على جانبه تعليقُ حديث “لم يمت أحدُ منا هو يعيش سعيدا” **** السلام المعلن بعدَ حربٍ طويلة أُكذوبة تؤكدها حرقةُ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأكاذيب ..شعر: كولاله نوري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
*** مقعد مهجور عليه صورة باهتة لقلب وقَسَم كاذبُ (للموت معا).
على جانبه تعليقُ حديث “لم يمت أحدُ منا هو يعيش سعيدا” **** السلام المعلن بعدَ حربٍ طويلة أُكذوبة تؤكدها حرقةُ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأكاذيب ..شعر: كولاله نوري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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