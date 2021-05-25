وفاة أول رجل في العالم تلقى لقاح كورونا

2021/05/25 | 20:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توفي المواطن البريطاني ويليام شكسبير وهو أول رجل في العالم يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في المستشفى عن عمر يناهز 81 عاما بعد معركة طويلة مع مرض ليس له علاقة بالفيروس.

وشكسبير الذي كان معروفا باسم بيل، احتل عناوين الصحف العالمية في ما يسمى بـ V-Day في 8 ديسمبر عندما تلقى أول جرعة من لقاح “فايزر” في مستشفى جامعة كوفنتري ووارويكشاير.

وتوفي الموظف السابق في شركة “رولز رويس” يوم الخميس الماضي بعد فترة مرضية في نفس المستشفى حيث تلقى اللقاح.

وشكسبير هو ثاني شخص يحصل على لقاح معتمد بعد أن حصلت مارجريت كينان (91 عاما) على جرعتها في نفس المستشفى قبل لحظات.

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