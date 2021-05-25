واشنطن تستعد لإصدار أول لوائح الأمن السيبراني لخطوط الأنابيب

2021/05/25 | 20:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تستعد الحكومة الأمريكية لإصدار أول لوائحها الخاصة بالأمن السيبراني لخطوط الأنابيب بعد اختراق خط أنابيب كولونيال الذي عطل إمدادات الوقود في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” يوم الثلاثاء إن مسؤولين كبارا في وزارة الأمن الداخلي أكدوا أن إدارة أمن النقل وهي وحدة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، ستطلب من شركات خطوط الأنابيب إبلاغ السلطات الفيدرالية بالحوادث السيبرانية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في الـ 10 من مايو حالة الطوارئ في 17 ولاية أمريكية، إثر تعرض شركة “كولونيال بايبلاين” المشغلة لأنابيب الوقود في الولايات المتحدة لهجوم إلكتروني.

وأكد البيت الأبيض حينها، أنه يعمل عن كثب مع شركة “كولونيال بايبلاين” لمساعدتها على التعافي من الهجوم الإلكتروني الذي أجبر الشركة على إغلاق شبكة وقود مهمة تزود الولايات الشرقية المكتظة بالسكان.

كما أكدت السلطات الأمريكية أن الهكرز الذين هاجموا الشركة الأمريكية “كولونيال بايبلاين” وتسببوا بتعطل عمل منطومة أنابيب لنقل المحروقات ليس لهم صلة مباشرة بروسيا، حيث قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم إن “الحادثة وقعت مع مؤسسة ليست بحكومية ونعتقد أنه لم يكن هناك علاقة مباشرة مع روسيا، باستثناء أن هذه المجموعة من القراصنة نشأت في أوروبا الشرقية أو روسيا”.

ويقوم خط “كولونيول بايبلاين” بشحن البنزين ووقود الطائرات من ساحل خليج تكساس إلى الساحل الشرقي للبلاد عبر أنابيب يبلغ طولها 5500 ميل (8850 كيلومترا) تخدم 50 مليون مستهلك.

ويعد هذا الخط من أكبر الخطوط الناقلة للمشتقات النفطية من بنزين السيارات وبنزين الطائرات والديزل، إذ يمد الساحل الشرقي للولايات المتحدة بـ45% من احتياجاته، بواقع 2.5 مليون برميل يوميا.

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