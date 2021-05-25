بالقوة.. القوات الامنية تنهي احتجاجات

2021/05/25 | 20:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت القوات الامنية، في بغداد،

احتجاجات "من قتلني؟" التي انطلقت صباح

اليوم الثلاثاء، وفرضت سيطرتها على

ساحة التحرير بعد تفريقها المتظاهرين

بالقوة، وفق ما افاد به شهود عيان.

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