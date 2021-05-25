ذي قار.. قوة امنية من بغداد تعتقل مطلوبين وتصادر طائرات مسيرة

2021/05/25 | 20:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مصدر أمني في ذي قار، الاثنين، قيام قوة أمنية كبيرة قادمة من بغداد بإعتقال ثلاثة متهمين و مطلوبين صدرت بحقهم أوامر قضائية في ناحية الفضلية جنوبي المحافظة.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ NRT عربية، ان "قوة امنية خاصة قادمة من بغداد داهمت اليوم أماكن في ناحية الفضلية جنوب الناصرية واعتقلت ثلاثة مطلوبين دون مشاركة اية قوة أمنية من المحافظة".

واضاف، ان القوة اقتادت المطلوبين إلى بغداد وصادرت طائرات مسيرة وعادت الى العاصمة بعد انتهاء مهامها".

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