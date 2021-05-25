متظاهرو البصرة ينسحبون من امام مبنى الحكومة المحلية: التظاهرات لن تنتهي

2021/05/25 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

انسحب العشرات من متظاهري البصرة من امام مبنى الحكومة المحلية فيما بقي عدد منهم وسط مطالبات بتحقيق ماتعهدت به الحكومة خصوصا محاسبة قتلة المتظاهرين.وقال المتظاهر احمد سجاد لـ (بغداد اليوم) ان "التظاهرات بالمحافظة لن تنتهي وستستمر في الايام المقبلة حتى اقالة حكومة المحافظة المحلية وعلى رأسها محافظ البصرة وطاقم حكومته الذي لم يقدم اي شيء للمحافظة".في المقابل قال المتظاهر محمد الديراوي لـ(بغداد اليوم) ان "التظاهرات في البصرة قد تتوسع الى الاقضية والنواحي مالم يحرك البرلمان ساكنا ويقيل الحكومة او تذهب هي للاستقالة على غرار حكومة عادل عبد المهدي فليس من المعقول ان تأتي حكومة بدماء المتظاهرين وتبقى تستهين بتلك الدماء التي اوصلتها لقيادة العراق في ظل استمرار عمليات القتل والترهيب بحق الناشطين والمتظاهرين".هذا ولم تشهد التظاهرات في البصرة اي عمليات احتكاك وسادها الهدوء وسط انتشار امني مكثف.

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