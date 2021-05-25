2021/05/25 | 20:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - امنة السلاميأكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، اتخاذ خطوات حقيقية لتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل. وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قطاع التمور يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي توليها وزارة الزراعة اهتماماً كبيراً من أجل إعادة إنتاج التمور الى مكانه الحقيقي سابقاً، عندما كان العراق المصدر الأول للتمور، ولديه 30 مليون نخلة و650 صنفاً".وأضاف أن "الوزارة اتخذت إجراءات مهمة من خلال مكافحة حشرتي الدوباس والحميرة، اللتين قضي عليهما بنسبة 85 %، إضافة إلى عملية تأهيل البساتين مجدداً من خلال تفعيل القرارات الخاصة بالحد من تجريف البساتين، فضلاً عن انشاء بساتين جديدة وتشجيع الاستثمار للدخول في قطاع النخيل، من خلال استخدام الفسائل النسيجية والري بالتنقيط، لأي بستان قد ينشأ حديثاً"، مؤكداً أن "هذه الخطوات أسهمت بدفع الكثير من المستثمرين على الدخول في استثمار قطاع للتمور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: خطوات لتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: خطوات لتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).