2021/05/25 | 20:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق على موعد مع درجة حرارة تتجاوز الـ50 في الفترة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/25 | 20:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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