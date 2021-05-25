دولة اوروبية تعود لاغلاق بعض المناطق خوفا من السلالة الهندية

2021/05/25 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عادت حكومة بريطانيا ،اليوم الثلاثاء، إلى ممارسات فرض الإغلاقات المحلية، معلنة أن السفر غير مرغوب فيه، إلى المناطق التي تنتشر فيها السلالة الهندية من فيروس كورونا سريع التفشي والانتشار.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان نشرته على موقعها الرسمي : “في المناطق المذكورة، يجب على السكان قدر الإمكان مقابلة الآخرين في الشارع، وليس في الأماكن المغلقة، ويجب المحافظة على مسافة مترين بين الأشخاص الذين لا يعيشون معا، ويشمل ذلك الأقارب والأصدقاء الذين لا يعيشون معا.



ويجب تجنب السفر إلى هذه المناطق الأخرى وكذلك مغادرتها بدون وجود حاجة ماسة بما في ذلك بقصد العمل والدراسة”.

وشملت الأماكن المدرجة في القائمة، مدن ليستر، وبيدفورد، وبلاكبيرن، وبولتون، وبورنلي، وكيركليس، وشمال تينيسايد، ومنطقة هانسلو في غرب لندن، والتي تعد موطنا للكثير من الهنود.

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