24 قتيلاً وجريحاً بين صفوف متظاهري التحرير

2021/05/25 | 21:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر طبي بسقوط 24 قتيلا وجريحا

اليوم الثلاثاء بين صفوف المتظاهرين في

احتجاجات ساحة التحرير وسط العاصمة

العراقية بغداد.

وقال المصدر، إن "متظاهراً قتل وأصيب 23

آخرون بجروح خلال إطلاق الرصاص وأعمال

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