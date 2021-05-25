2021/05/25 | 21:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

غادرت، الثلاثاء، نحو مئة عائلة عراقية مخيم الهول في شمال شرق سوريا حيث تُحتجز خصوصا عوائل مقاتلين في تنظيم داعش، وهي في طريقها للعودة إلى العراق، وفق ما أفاد مسؤولان سوريان محليّان لوكالة الصحافة الفرنسية.

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وصرّح مسؤول في المنطقة الخاضعة لإدارة كردية شبه ذاتية في شمال شرق سوريا، طالبا عدم كشف هويته "الثلاثاء، بالقول غادرت 94 عائلة عراقية، أي 381 شخصا مخيم الهول بمواكبة القوات العراقية".

وصرّح مسؤول عن الأمن في المخيم طالبا بدوره عدم كشف هويته "العائلات العراقية غادرت مخيم الهول باتّجاه الأراضي العراقية".

وشدد المسؤول في الإدارة المحلية الكردية على أن مغادرة العائلات العراقية الثلاثاء هي "الموجة الأولى" التي تنظم بموجب اتفاق بين بغداد والتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الذي تقوده واشنطن وينشط في العراق وسوريا.

وأكد أن العائلات "ستنقل إلى مخيم في الأراضي العراقية"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

"أ.ف.ب"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرانس برس: عشرات العائلات تغادر مخيم الهول وتتجه نحو العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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