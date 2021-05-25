اربعة عناصر تساهم في الشفاء السريع من كورونا

2021/05/25 | 21:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يوصي الاطباء وخبراء التغذية، بتناول المكملات الغذائية لان لها دورا كبيرا في تقوية النظام المناعي للجسم.

وقد اوردت مواقع معنية بالشؤون الصحية 4 عناصر تساهم في الشفاء السريع عند الاصابة بفيروس كورونا، وهي:

1- الزنك: يعتقد أن الزنك يعمل على علاج ضعف في تكرار الحمض النووي الريبي للفيروس لذلك فهو يقلل معدل تكاثر الفيروس ويمكن للمريض أن يأخذ الجرعة الموصى بها وهي 50 مجم في اليوم من الزنك.

2- فيتامين D: يمنع فيتامين D عدوى الجهاز التنفسي العلوي، ويحدد الطبيب المعالج الجرعة المسموح بها من فيتامين D خلال فترة الإصابة بكورونا وما بعد الشفاء.

3- فيتامين C: يعمل فيتامين C على التهابات الجسم بسبب العدوى، كما يساعد بشكل كبير في زيادة الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها ضد الفيروس، وبالتالي خلق المزيد من الخلايا الليمفاوية لإنتاج المزيد من الأجسام المضادة.

4- الكركمين: ويعتبر الكركمين من أهم مكونات الكركم، وهو مقو كبير للمناعة، حيث ثبت أن الكركمين مضاد للبكتيريا والفيروسات، ويساعد أيضًا في تقليل احتقان الصدر والسعال العام والبرد.

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