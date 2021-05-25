2021/05/25 | 21:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

634 مشاهدة

كشف مصدر أمني، الثلاثاء، عن تطورات جديدة في عملية نقل عوائل عناصر المنتمين إلى تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (25 ايار 2021)، ان "الحافلات التي تقل عوائل داعش غيرت مسارها من قضاء سنجار الى ناحية ربيعة الحدودية بعد رفض الايزيديين دخولهم من البلدة".

وأوضح، ان "11 حافلة تقل عوائل تنظيم داعش دخلت الاراضي العراقية قادمة من مخيم الهول بسوريا عن طريق منفذ اليعربية في ناحية ربيعة الحدودية غرب الموصل".

وبين المصدر، ان "السلطات الامنية ابلغت وسائل الاعلام بمنع تصوير الحافلات او العوائل القادمة من سوريا لاسباب مجهولة".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حافلات عوائل داعش تغير مسارها إلى هذه الجهة بعد دخولها العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حافلات عوائل داعش تغير مسارها إلى هذه الجهة بعد دخولها العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).