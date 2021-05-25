الحكيم يدين التفجير الإرهابي الذي طال المدنيين في حديثة

2021/05/25 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

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دان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم التفجير الإرهابي الذي طال المدنيين في مدينة حديثة بمحافظة الأنبار.

وقال الحكيم في بيان له حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه اننا "ندين بأشد عبارات الشجب والإستنكار الإعتداء الإرهابي الذي طال قضاء حديثة بمحافظة الأنبار عبر تفجير سيارة مفخخة وسط المواطنين الآمنين ما أسفر عن إصابة عدد منهم".

وجدد الحكيم على هامش البيان "مطالبته للقوات الأمنية بعدم التراخي و الإطمئنان وعدم السماح لخلايا الإرهاب النائمة باستغلال الثغرات لإستهداف المواطنين"، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل".

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