بالصور.. ساحة التحرير وسط بغداد بعد الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الامنية

2021/05/25 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) صوراً لساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بعد ان شهدت احتكاكاً بين المتظاهرين والقوات الامنية المسؤولة عن حماية المتظاهرين.

حيث تظهر الصور انسحاب المتظاهرين إلى الشوارع الخلفية من ساحة التحرير بعد رمي القنابل الدخانية والصوتية لتفريق الجموع من قبل قوات مكافحة الشغب.

وسيطرت قوات حفظ القانون على ساحة التحرير بعد انسحاب المتظاهرين إلى ساحة الطيران وشارع السعدون.

ووصلت تعزيزات أمنية إلى قوات حفظ النظام تمكنت من خلالها بدفع المتظاهرين إلى الشوارع الخلفية من ساحة التحرير بعد رمي القنابل الدخانية والصوتية لتفريق الجموع.

وكشف عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الثلاثاء، عن استشهاد متظاهر على الأقل خلال تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد.

وقبل ذلك، أفاد شهود عيان بان القوات الأمنية أطلقت قنبلتين صوتيتين قرب جسر الجمهورية بغية تفريق جموع المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد.

حيث أقدمت قوات مكافحة الشغب بإطلاق القنابل الدخانية وسط جموع المتظاهرين في ساحة التحرير مما دفعت المتظاهرين الى الانسحاب نحو ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد، ما اسفر عن اصابة متظاهرين اثنين.

هذا وخرجت التظاهرات التنسيقية التشرينية بأماكن متعددة وسط العاصمة بغداد قادمين من عدة محافظات، حيث رفع الناشطون لافتات تطالب بالكشف عن قتلة الناشطين، عادين استيائهم من مماطلة الحكومة وعدم إيفائها بأي من وعودها السابقة، محذرين في الوقت ذاته من توسع الاحتجاجات في حال استمرار تجاهل تلك المطالب.

يذكر أن العاصمة بغداد و10 محافظات عراقية، تشهد تظاهرات بين فترة واخر منذ اب 2015 تنديداً بسوء الخدمات والفساد في المؤسسات الحكومية.

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