تحويل 500 محاضر واداري الى عقود في خورماتو

2021/05/25 | 21:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية قسم تربية خورماتو بأستلام معاملات المحاضرين والإداريين في القضاء لأجل إحالتهم الى عقود التي وافقت عليها الحكومة الاتحادية وتم إدراجها في قانون الموزانة العامة لهذا العام وعددهم 500 محاضر وأداري من كلا الجنسين.

المشرف الأختصاصي علي رافيدين أحد أعضاء اللجنة المشرفة على أستلام المعاملات قال لـ PUKmedia، شكلت لجنة متخصصة من قبل مديرية قسم تربية خورماتو تتكون من مشرفيين اداريين اكفاء لإستلام معاملات المحاضرين والإداريين المجانيين التي زاولوا عملهم طوعيا لكي يتم تحويلهم الى عقود حسب موافقة الحكومة العراقية .

وأضاف القرار يشمل جميع المحاضرين والإداريين في القضاء التي تخرجوا منها، وسيتم منحهم أجر شهري مقداره 250 ألف دينار للمحاضر و200 الف دينار للأداري.

PUKmedia / عمر آواره

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