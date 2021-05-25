2021/05/25 | 21:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الثلاثاء، وجود توجه لإطلاق حزمة من الطرق الرابطة بين بغداد والمحافظات بينها طريق بسماية.وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من بينها بسماية..



حزمة من الطرق الرابطة بين بغداد والمحافظات تعلن عنها الخدمات النيابية المركز الخبري الوطني.

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