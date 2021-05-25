2021/05/25 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يبحث مع وفدين فرنسي وإماراتي ملفات التعاون اربيل – فريد حسن استعرض رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني مع وفد فرنسي ، ملفات التعاون الثنائي وسبل تطوير العلاقة بين الاقليم وباريس في مجال دعم قدرات قوات البيشمركة لمواجهة فلول داعش.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل في اربيل وفدا فرنسيا ضم […]

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