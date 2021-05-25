2021/05/25 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسوف كلي للقمر في حدث فلكي نادر بغداد – فائز جواد اكدت مراكز الأرصاد الجوية، أن العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ عامين، إذ سيشهد أول خسوف كامل للقمر يتزامن مع اكتماله.وقالت المراصد انه (سيتمكن سكان المنطقة المطلة على المحيط الهادئ وكذلك سكان الشطر الغربي من أمريكا الشمالية وأقصى جنوب […]

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