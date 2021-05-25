2021/05/25 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تطيح بعصابة تتقاضى رشا لقاء غلق ملفات فساد خرق أمني في حديثة يخلف إصابات بين المدنيين بغداد – الزمان اصيب عشرة مدنيين بجروح بليغة ،اثر انفجار عجلة مفخخة في محافظة الانبار.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عجلة مفخخة نوع بيك اب مركونة في شارع الاطباء بقضاء حديثة، اسفرت […]

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