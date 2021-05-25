2021/05/25 | 21:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار /المركز الخبري الوطني كشف محافظ ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن قرب وضع حجر الأساس لبناء مطار الناصرية الدولي بعد احالته على شركة صينية لتنفيذه بإشراف شركة تركية.وقال المكتب الإعلامي لمحافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 367 مليون دولار..



محافظ ذي قار يعلن قرب إنشاء مطار الناصرية الدولي المركز الخبري الوطني.

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