ترحيل نحو 100 عائلة من مخيم الهول إلى العراق

2021/05/25 | 21:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرت الثلاثاء، نحو 100 عائلة عراقية مخيم الهول، في شمال شرق سوريا حيث تُحتجز خصوصا عوائل مقاتلين في تنظيم "داعش".

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