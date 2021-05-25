رجل ثري يقتل فتاة بعد رفضها الزواج منه (صور)

2021/05/25 | 21:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقدم رجل باكستاني ثري على قتل فتاة بإطلاق النار عليها بعد أن رفضت عرض زواجه في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال مدير الشرطة شعيب خرام جانباز، لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن زاهر جادون (26 عاما) وهو من عائلة ثرية في مدينة لاهور، متهم بقتل مايرا ذو الفقار (25 عاما) بعد أن رفضت عرض زواجه.

وأضاف جانباز، إن "المشتبه به الرئيسي اعترف بجريمته"، مؤكدا أنه "تم حل القضية الآن ونمضي قدما لضمان معاقبة الجاني".

وعثر على مايرا ذو الفقار، التي انتقلت مؤخرا إلى باكستان للدراسة في كلية الحقوق، مصابة بطلقات نارية في العنق والكتف داخل شقتها في 3 مايو الحالي.

وقال التقرير إن ذو الفقار كان لها حضور مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيرا ما كانت تنشر صورا شخصية، ولها ما يقرب من 12 ألف متابع.

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