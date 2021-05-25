2021/05/25 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي"، الثلاثاء، بيناناً بشأن الاحداث التي شهدتها ساحة التحرير وسط بغداد مساء اليوم، بين المتظاهرين والقوات الامنية.

وقالت البعثة في بيان، ان "المساءلة فقط هي التي ستوقف نمط الهجمات المميتة التي تستهدف الناشطين المدنيين والسياسيين، في حين قد يعتقد الجناة أنهم أسكتوا الأصوات، فإنهم قد جعلوها أعلى فحسب".





واضافت ان "المساءلة هي مفتاح لاستقرار العراق.



من حق الشعب العراقي أن يعرف".

وكشف عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الثلاثاء، عن استشهاد متظاهر على الأقل خلال تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد.

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