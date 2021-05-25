الفيفا يسمي مشرفين عراقيين للتصفيات الآسيوية المزدوجة

2021/05/25 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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سمى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشرفين من العراق للإشراف على مباريات التصفيات الآسيوية والتي ستستأنف بداية الشهر المقبل.

وسيشرف رئيس لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الدكتور علاء عبد القادر، على تقييم الطواقم التحكيمية لمباريات المجموعة السادسة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي ستقام بنظام التجمع في اليابان، خلال الفترة من 3 حتى 15 حزيران/ يونيو المقبل، والتي تضم منتخبات اليابان وطاجيكستان وقيرغيزستان وماينمار ومونغوليا.

وكلف "الفيفا" رئيس دائرة الحكام في الهيأة التطبيعية كاظم عودة، للإشراف على مباريات المجموعة الثامنة التي ستلعب بنظام التجمع في كوريا الجنوبية في المجموعة التي تضم منتخبات تركمانستان وكوريا الجنوبية ولبنان وسريلانكا.

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