2021/05/25 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلن مدير مركز العراق لحقوق الانسان في البصرة علي العبادي، مساء الثلاثاء، انتهاء تظاهرات 25 ايار تحت شعار "من قتلني" في المحافظة .

وفي وقت سابق، انسحب العشرات من متظاهري البصرة من امام مبنى الحكومة المحلية فيما بقي عدد منهم وسط مطالبات بتحقيق ماتعهدت به الحكومة خصوصا محاسبة قتلة المتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. مدير مركز العراق لحقوق الانسان في البصرة يعلن انتهاء التظاهرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. مدير مركز العراق لحقوق الانسان في البصرة يعلن انتهاء التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).