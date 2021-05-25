2021/05/25 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنيندرج الحزب الشيوعي على وضع برامجه الاقتصادية بالتضاد مع روشتات البنك والصندوق الدوليين.



وظلت مواقفه تجاههما تشكل بنياناً نظريَّا للذهن الجمعي وهو يخوض معاركه في مواجهة الأنظمة الشمولية التي تستجيب لشروط المؤسستين على طريق التَّطوُّر الرأسمالي.



لكن سياسات الحزب ظلت، أيضاً، تأخذ في اعتبارها تغيرات الواقع عبر ما تعكسه وثائقه، ومستخلصات مؤتمراته التي عقد آخرها في أغسطس 2016م.مناسبة هذا ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضيف على الروزنامة: جابر حسين الزُّوْلْ! - كمال الجزولي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضيف على الروزنامة: جابر حسين الزُّوْلْ! - كمال الجزولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).