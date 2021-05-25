بعد سنة من قتل جورج فلويد و التمرّد الجميل و الثورة التي نحتاج : دروس حيويّة ثلاثة - شادي الشماوي

2021/05/25 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 701 ، 24 ماي 2020https://revcom.us/a/701/one-year-later-murder-of-george-floyd-the-revolution-we-need-en.htmlقبل سنة من الآن ، في 25 ماي 2020 ، خنقت عصابة من شرطة مينيسوتا الخنازير جورج فلويد حدّ الموت عقب العذاب طوال تسع دقائق إلاّ أنّ هذه العصابة لم تتوقّع الإحتجاجات و الإلتماسات اليائسة لمن شاهدوا تلك الإحتجاجات.



أثناء 401 سنة من حياة السود في شمال أمريكا ، ......





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