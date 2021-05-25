2021/05/25 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروع إحياء روح الموصل..ضيف بينالي البندقية البندقية – وكالات – افتتح في الـ 22 من ايار الجاري معرض عن مشروع (إحياء روح الموصل) ويستمر حتى 21 تشرين الثاني المقبل.الذي تنظمه اليونسكو والحكومة العراقية ووزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة على هامش فعاليات معرض العمارة الدولي السابع عشر (بينالي البندقية)، الذي يقام في […]

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