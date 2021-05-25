2021/05/25 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبيل يحيي حفلاً في باناما دبي – الزمان كان المطرب سيف نبيل على موعد مع جمهوره في حفل غنائي ضخم في باناما، وقد قدّم عدد كبير من اغانيه المميزة، ابرزها أغنيته الجديدة (ممكن) التي حققت نجاحا كبيرا، والتي كان طرحها برفقة الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، كما قدّم لو، ليلة ورا ليلة، وما دريت وغيرها.ومازالت […]

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