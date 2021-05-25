2021/05/25 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميريام فارس في فيلم وثائقي بيروت – الزمان تطل المطربة اللبنانية ميريام فارس على جمهورها لأول مرة بعد غياب طويل بسبب المرض والولادة وغيرها من الأمور.واختارت فارس أن تطل بطريقة مميزة من خلال فيلم وثائقي سيعرض في الثالث من شهر حزيران.سيتطرق إلى حياتها خلال فترة الحجر المنزلي الإجـــباري بسبب فايروس كورونا، كــــــــــما أن الفيلم […]

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