نداءات استغاثة.. اعتقال شقيق

2021/05/25 | 22:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قال شهود عيان، الإثنين، إنّ قوات مكافحة الشغب اعتقلت متظاهرين من بينهم شقيق الناشط المغيب "سجاد العراقي" وآخرين من الجرحى.

وبيّن أحد المتظاهرين لـ "الترا عراق"، إنّ "عناصر من قوات مكافحة الشغب حاصرت مجموعات من الشبان واعتقلت أكثر من 20 منهم قرب ساحة التحرير ومقترباتها وبعض الأحياء القريبة".

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وأشار مشترطًا عدم كشف هويته، إلى أنّ "من بين المعتقلين عباس شقيق الناشط سجاد العراقي"، موضحًا أنّ "هناك عدد كبير من المتظاهرين ما زالوا محاصرين في بعض المنازل والشوارع ومحطات الوقود وهم يطلقون نداءات استغاثة لتخليصهم من عناصر الأمن المنتشرة بكثافة وسط العاصمة".

من جانبه، قال مصدر طبي لـ "الترا عراق"، إنّ "مستشفى في بغداد سجلت وفاة متظاهر متأثرًا بإصابة مباشرة برصاصة في منطقة الرقبة".

وأضاف، أنّ "عدد المصابين المسجلين بلغ أكثر من 20 متظاهرًا، فيما اعتقلت قوات الأمن عدد من الجرحى قبل دخولهم إلى المستشفيات القريبة".

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