تربية الرصافة الأولى: قراراتنا بشأن العملية التربوية ستصب بمصلحة الطلبة

2021/05/25 | 22:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت مديرية تربية الرصافة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن القرارات التي ستتخذها بشأن العملية التربوية ستكون بمصلحة الطلبة، فيما أشارت إلى أن قرار تعطيل العام الدراسي جاء من اللجنـة العليا للصحـة والسلامة الوطنية وليس من وزارة التربية حافظا على سلامة الطلبة.وقال مدير تربية الرصافة الأولى حسين الزوبعي ، إن “قرار تعطيل العام الدراسي جاء […]

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